ESCLUSIVA TMW - L'agente di Mojica: "Due anni di inseguimento e poi il sì con l'Atalanta"

esclusiva L'agente di Mojica: "Due anni di inseguimento e poi il sì con l'Atalanta"

L'esterno sinistro Johan Mojica, dal Girona all'Atalanta, è stato uno dei colpi a sorpresa della Dea di quest'estate. Inatteso ma non per tutti, come racconta l'agente del giocatore, Lorenzo Falbo, a Tuttomercatoweb.com. "L'Atalanta lo seguiva da tempo, i primi contatti risalgono a prima del Mondiale del 2018. Lo seguivano sin da quel periodo, in questa sessione è arrivato il momento dopo un lungo inseguimento. Ci ha aiutato in questa trattativa Patrick Bastianelli che ha seguito l'affare: lui con l'Atalanta e io col Girona".

Che giocatore è?

"Velocissimo, potente: gioca nel 4-4-2 ma nel 3-5-2 gioca benissimo. Può andare e tornare velocemente, ora è tornato dalla Nazionale con due assist. E' potente e veloce".

Quanto è stato importante per lui che ci fossero Zapata e Muriel?

"E' importante, sono anche compagni in Nazionale, è un plus enorme per adattarsi nel club e nel gioco. Sarà importante, hanno giocato anche in Nazionale, nella prima ora hanno fatto due gol Zapata e uno Muriel e un assist Johan".

A chi lo paragoniamo?

"Ha uno stile suo, potente e velocità. Faceva atletica, ha fatto anche numeri importanti da ragazzo. Ha un gioco sudamericano, fatto di follia, sa anche segnare e crossare. Lì c'è anche Gosens, con questi due giocatori l'Atalanta ha due fortissimi, che possono ribaltare ogni difesa. La gente lo vedrà ora ma ha uno stile suo, è con me da quando ha iniziato in Colombia e sono certo che farà bene in Italia".

Dopo tanta attesa, il matrimonio con la Dea si è dunque concretizzato.

"Gasperini sta facendo un lavoro fenomenale, vuole adattarsi subito. Siamo felici, è in un club fenomenale e il gioco dell'Atalanta è perfetto per lui. Poi è un club che prima di prendere un giocatore lo segue a lungo, per noi non è una sorpresa: è stato un inseguimento di due anni che finalmente si è concretizzato".