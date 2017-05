ESCLUSIVA TMW - L'Atalanta guarda in Portogallo: occhi sul centrale Ponck

L'Atalanta continua a sondare il mercato europeo, con particolare attenzione a Spagna e Portogallo. Gli uomini mercato bergamaschi, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, circa 3 settimane fa sono volati proprio in Portogallo per seguire diverse partite. Fra queste, anche Chaves-Porto, gara che ha regalato molti spunti interessanti: un nome buono sembra essere quello Carlos dos Santos Rodrigues, in arte Ponck, difensore centrale classe '95 del Chaves in prestito dal Benfica. Attenzione anche a Willy Boly, centrale classe '91 ex Braga.