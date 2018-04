ESCLUSIVA TMW - L'escalation di Brignola: su di lui anche Juve e Inter

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Anche le big su Enrico Brignola: l'attaccante classe '99 di proprietà del Benevento si è messo in gran luce nella squadra di De Zerbi nel corso della seconda parte della stagione. Ed è riuscito pure a segnare tre reti in 16 gare. La sua tecnica e la sua velocità hanno colpito anche le grandi squadre come Juve, Inter e Milan che sarebbero pronte ad acquistarlo. Potrebbe essere un investimento per il futuro: questi club potrebbero infatti decidere di mandarlo a giocare per poi riprenderselo. Brignola comunque piace anche a Fiorentina, Atalanta e Bologna.