ESCLUSIVA TMW - La Cremonese sogna Gilardino. Decisione a breve

Sono ore decisive per il futuro di Alberto Gilardino, 194 gol in A e oltre 200 in carriera. Ora l'ex Milan è libero, il cavalier Arvedi lo sogna per il sogno Serie A alla Cremonese. Oltre ai grigiorossi ci sono anche Benevento, Spezia e Bari, più una possibilità all'estero. Stretta finale, si decide a breve.