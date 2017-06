ESCLUSIVA TMW - La Juve pensa a un colpo in mezzo: Modric

© foto di J.M.Colomo

La Juventus ha intenzione di piazzare un grande colpo di mercato in mezzo al campo e regalare al tecnico Massimiliano Allegri un regista di livello assoluto per tentare un nuovo assalto alla Champions League nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giocatore messo nel mirino dal club piemontese è Luka Modric del Real Madrid. Un affare e una trattativa sulla carta proibitiva sia perché la squadra spagnola è una bottega cara sia perché il croato ha un contratto fino al 2020 da sei milioni netti a stagione. Nonostante questo la Juventus un tentativo lo farà per provare a piazzare un vero e proprio colpo da 90 e restare in scia con le grandi d'Europa. Ad aiutare i bianconeri potrebbero esserci i problemi legali del giocatore che è finito sotto inchiesta in patria per falsa testimonianza nei confronti di Zdravko Mamic e che potrebbero spingerlo a cambiare aria lasciando la Spagna.