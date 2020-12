ESCLUSIVA TMW - La neo-promossa Cadiz nella storia, José Mari: "Così abbiamo battuto Real e Barça"

esclusiva La neo-promossa Cadiz nella storia, José Mari: "Così abbiamo battuto Real e Barça"

Non siamo neanche arrivati al giro di boa, ma il Cadiz (Cadice in italiano) è già riuscito a scrivere un pezzo di storia assoluta de LaLiga. Nessuna squadra neo-promossa, prima del Submarino Amarillo, era riuscita infatti a battere le due big Real Madrid e Barcellona da quando il massimo campionato spagnolo è a 20 squadre. 1-0 a Madrid e 2-1 col Barça in casa: con questi due inaspettati successi i Limoneros hanno già lasciato un'impronta indelebile su questa stagione, navigando non a caso nei piani alti della classifica fin dalle prime giornate. Per farsi raccontare la favola sportiva che in questi mesi ha conquistato ogni futbolero spagnolo, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato così in esclusiva proprio il capitano del Cadiz, l'esperto centrocampista 33enne José Mari. Un gaditano in tutto e per tutto.

José Mari, come state vivendo questa stagione ben al di sopra delle aspettative?

"Abbiamo grande entusiasmo, è un anno veramente speciale per noi. Siamo tornati ne LaLiga dopo 15 anni e vogliamo continuare a dare felicità alla nostra gente anche durante questo periodo natalizio. È davvero speciale giocare nei giorni di Natale".

Qual è il vostro segreto?

"Il segreto è crederci sempre, credere in ciò che facciamo e che possiamo farcela, credere che siamo una grande squadra. La nostra principale virtù, secondo me, è saper soffrire".

Lo avete dimostrato contro le piccole, ma soprattutto contro le grandi.

"Per poter battere due big come Barcellona e Real Madrid, le due squadre più blasonate di Spagna, devi saper superare momenti duri e dispendiosi durante una partita. Senza dimenticare l'1-0 esterno al San Mamés contro l'Athletic... È importante lasciar sfogare i campioni avversari e chiudere ogni spazio fino al momento in cui riesci a colpirli. Proprio così abbiamo scritto la storia de LaLiga".

Dovevate essere la "Cenerentola" de LaLiga, ma ve la state giocando per l'Europa League. Qual è l'obiettivo del Cadiz in questa stagione?

"Veniamo da tantissimi anni in Segunda División e l'obiettivo è sicuramente la salvezza, non potrebbe non esserlo. Perché? Semplice, per poter giocare dinanzi ai nostri tifosi anche il prossimo anno, quando questo periodo così complicato a causa della pandemia sarà passato".

Gaditano e tifoso degli Amarillos fin da bambino, tuttavia è riuscito a vestire la maglia del club del suo cuore in prima divisione soltanto dopo i 30 anni.

"È vero, purtroppo sono arrivato in Primera col Cadiz solo ora che i miei genitori non possono vedermi. Capite quindi perché dico che abbiamo una voglia smisurata di salvarci per farci vedere dalla nostra gente e dai nostri affetti più cari nella prossima stagione? Non vedo l'ora di giocare nel mio stadio davanti a mia figlia".

È un periodo intenso e pieno di partite: ieri col Getafe è arrivata purtroppo una sconfitta, ora siete attesi dagli impegni altrettanto importanti con Betis e Valladolid.

"Nessuno si aspettava tutti questi punti da parte nostra (nono posto in classifica a quota 18 lunghezze, ndr), ma dobbiamo continuare il nostro percorso con umiltà. Adesso ci aspettano altre due partite complicate e non vogliamo sbagliarle".

Ma ci dica la verità: dopo aver battuto Real Madrid e Barça non avete fatto neanche un pensierino a obiettivi un po' più ambiziosi della salvezza?

"Oggi non possiamo assicurare niente a nessuno. Posso dirvi solo che siamo ambiziosi di carattere e che lotteremo per vincere ogni partita, a prescindere da chi sarà il nostro avversario. Prima salviamoci, però, poi pensiamo al resto".