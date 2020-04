esclusiva La Samp e gli eSports, Guarracino: "In campionato vogliamo dire la nostra"

Un pallone che rotola e che entra in rete. Non si sente l'odore dell'erba ma si capta comunque la tensione della partita. Un joystick, un monitor di fronte e un risultato da portare a casa: la vittoria. E' il mondo degli eSports. Da FIFA a PES, la Serie A ha creato un campionato, al momento in attesa di iniziare a causa della pandemia di COVID-19, dove le 20 squadre si sfideranno. Una sorta di torneo parallelo a quello che ci sarà sul campo. Per conoscere il team della Sampdoria, abbiamo contattato in esclusiva Mattia Guarracino, eplayer blucerchiato e sei volte campione d'Italia di FIFA.

Come è composta la squadra eSports della Samp?

"Da questa stagione il team è composto da quattro gamers. Oltre a me su FIFA 20 gioca Thomas Saiani (ASAP_TOM96); mentre due ragazzi competono su PES 2020, il titolo calcistico di Konami: sono Nicolò Sesto (Teclas93) e Francesco Bartolozzi (FranBartoz). Tutti e tre sono ragazzi molto talentuosi, che sono riusciti ad imporsi durante le qualifiche al draft per la eSerie A TIM. La Sampdoria ha deciso di puntare su di loro in questo campionato e io sono molto contento di averli come compagni".

Come è nata l'idea di formare un team eSports?

"L'idea è venuta al presidente Ferrero. Parliamo ormai di un po' di tempo fa: era il 2016. Si è appassionato a questo mondo e - tramite eSports Academy - ha deciso di inaugurare la sezione all'interno del club di calcio. La Sampdoria è stata il primo club in Italia, la mia presentazione infatti è stata fatta nel gennaio 2017, quasi come fossi un acquisto per la squadra. Ai tempi non c'erano altre società nella nostra Serie A, solo qualche esempio in Europa. Oggi però praticamente tutti i club più importanti hanno dei gamers tra le loro fila. Si può dire che in qualche modo la Samp abbia anticipato i tempi".

Per i giocatori FIFA quali sono i punti di forza delle loro squadre?

"Ognuno ne ha uno. Posso parlare per me, ma non per Thomas, per esempio. Perché le nostre squadre sono costruite in maniera diversa. Entrambi indossiamo la maglietta blucerchiata e abbiamo lo scudetto della Sampdoria come stemma, ma poi la formazione è molto diversa. Il giocatore che preferisco ora come ora è Cruyff, una delle ICON di questa edizione. E' forte e tecnicamente è una bomba. Su PES il discorso è diverso: lì ogni gamer utilizza la squadra per la quale gioca, ma i valori sono livellati. Mi spiego: Sampdoria e Juventus complessivamente si equivalgono. Chiaro che ogni giocatore poi risponde alle caratteristiche che ha nella realtà: se uno è forte fisicamente lo rimarrà, chi ha un tiro potente uguale. So che sia Nicolò che Francesco hanno un debole per Quagliarella. Ma è normale che sia così".

Un bilancio dei tornei fin qui disputati, in attesa che parta il campionato.

"Il percorso che abbiamo iniziato ormai tre anni fa non si può non etichettare come positivo. Ora, con FIFA 20, stiamo performando abbastanza bene. Sono contento. Anche se qualcosa per essere competitivo al massimo manca. Diciamo che ci stiamo lavorando".

Quali sono gli obiettivi una volta che inizierà la eSerie A TIM?

"L'obiettivo è ottenere il massimo, chiaramente. Ci sono tantissimi giocatori validi che prenderanno parte alla eSerie A TIM e quindi la competizione sarà serratissima. Roma, Inter, ma non solo sono attrezzate per vincere. Pure Parma, Bologna, Sassuolo e poi tante altre: dovrei dirle tutte. Insomma, vediamo che succede: so per certo che alla prima edizione la Sampdoria vuole dire la sua".

Ti piacerebbe sfidare un giocatore della prima squadra?

"L'ho già fatto in passato, non sarebbe una novità. Tanti giocatori amano FIFA e spendono sulla Playstation il proprio tempo libero, spesso con ottimi risultati. Per dire, Jakub Jankto è molto forte, ha anche partecipato ad un torneo online per la Serie A qualche giorno fa e ha dimostrato di avere stoffa. Si potrebbe dire che è quasi un professionista. Una volta a Bogliasco ho fatto una partita con Bruno Fernandes e poi ci siamo sfidati alla Crossbar Challenge. Lui ora è al Manchester United, ma quella volta ho vinto io. 1-0. Ed è tutto documentato. Lo trovate sul mio canale YouTube: non dico le bugie".

Sogni una Sampdoria eSports nelle prime posizioni della classifica?

"Più che sognare, dico che ci credo".

La vostra giornata tipo?

"Domanda difficile. Io sono tra i fondatori di eSports Academy, l'agenzia che lavora per la Sampdoria in questo campo, quindi dedico tutte le ore della mia giornata al videogioco competitivo. Non si tratta solo di giocare, ma mi alleno e gestisco anche a livello manageriale l'azienda. E poi ovviamente sono in continuo contatto con tutti gli altri giocatori e con il club, in modo che tutto vada per il meglio".

Quando hai capito che avresti potuto trasformare una passione in lavoro?

"Ci ho sempre creduto. La mia storia con l'eSports inizia da lontano. Ero un ragazzino quando nel 2008 ho vinto il primo titolo italiano, oggi sono un uomo. E' stata una scalata passo dopo passo, fatica dopo fatica. Non è solo il fatto di giocare in sé e per sé, ma quello di fare capire a chi ti sta intorno che questo non è solo un gioco. Ho avuto la fortuna di andare in giro per il mondo ed essere protagonista di manifestazioni enormi, importantissime. Non parlo solo in Europa, ma io cito sempre quando sono andato a Busan, in Corea del Sud, ai World Cyber Games. Sugli spalti c'erano migliaia di persone a vederci giocare. Era una realtà distante anni luce da quella alla quale siamo abituati, ma quelle immagini mi hanno detto che l'eSports aveva un futuro ed io con lui".