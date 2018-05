ESCLUSIVA TMW - Labardi: "SPAL, vincere. Semplici verso la consacrazione"

© foto di Ospiti

E' una grande occasione quella che si presenta alla Spal domenica. La squadra di Semplici affronterà il Benevento e vincendo potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla salvezza. "In effetti dando anche un'occhiata al calendario di Cagliari e Chievo, se la Spal vince domenica fa un gran bel passo avanti verso la permanenza in A", dice a Tuttomercatoweb.com Roberto Labardi ex attaccante della Spal che dalla C2 risalì in B.

Non ci sarà Lazzari. Quanto peserà questa assenza?

"Abbastanza. E' vero che la Spal ha saputo far fronte alle assenze, ma questa è quella che meno ci voleva in questo momento. Lazzari è uno dei più in forma e per il gioco della Spal è determinante. Certo, arrivati a questo punto il gioco è in mano ai ferraresi: non ci sarà da ascoltare radioline o aspettare i risultati delle altre. Ci sarà da vincere".

Il fattore campo può essere sfruttato...

"Sì. Sarà una finale da non sbagliare. Nell'ultima casalinga contro il Chievo la squadra ha sofferto un po' e il pari alla fine è stato giusto. Comunque tutta la città è intorno alla squadra come nei tempi migliori. Ovunque si parla di Spal. E se quest'anno si salva, se il club riesce a trattenere Semplici, nella prossima stagione può anche fare un campionato migliore, con più maturità".

A Semplici cosa consiglierebbe di fare il prossimo anno?

"Se arriva la salvezza per lui è la stagione della consacrazione. Per Leonardo si parla di tante squadre anche importanti. Siamo in un anno in cui sono possibili grandi cambiamenti e in una squadra di fascia medio-alta potrebbe tranquillamente andare. Se poi non trova una situazione migliorativa, tutto sommato non sarebbe da disdegnare un altro anno a Ferrara con la garanzia da parte del club di non smantellare la squadra ma che anzi venga rafforzata".