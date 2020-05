ESCLUSIVA TMW - Lagarto dalla Germania: "Il mercato ne risentirà. Mi aspetto rose ridotte"

esclusiva Lagarto dalla Germania: "Il mercato ne risentirà. Mi aspetto rose ridotte"

Marco Lagarto lavora in Germania come agente per una delle più grandi multinazionali del calciomercato come l'olandese SEG. Per Tuttomercatoweb.com racconta il suo punto di vista su quella che sarà la prossima sessione di trasferimenti e dice che a suo avviso "come gran parte delle industrie, anche il calcio risentirà della pandemia. Soprattutto sul lato finanziario. I club non spenderanno tanto per i trasferimenti e ridurranno gli organici senza dubbio".

Dunque sarà un'estate di scambi, più che di 'big spending?'

"Sì, penso proprio che sarà così".

E sulla tematica relativa alle scadenze? C'è il rischio che in molti restino a piedi

"FIFA e Federazioni stanno lavorando su questo per ovviare a certe problematiche. Però è chiaro che alcunio resteranno senza contratto quando i campionati finiranno, senza rinnovo ma attenzione: può essere anche un aspetto molto positivo".

Intanto la Bundesliga è ripartita.

"Ottima decisione. E' bello avere il calcio di nuovo sul campo e sono state anche gare positive. Certo, è strano non vedere spettatori anche questo weekend, ma pian piano stiamo provando a tornare alla vita normale. E non solo nel calcio".

La Germania è tornata di giocare e ha addosso gli occhi del mondo: una terra di talenti, anche tra le serie minori.

"Al Braunschweig c'è il mediano Patrick Kammerbauer. Stava giocando alla grande già prima dello stop: se l'Eintracht andrà su, credo che sia pronto per il prossimo step".

Al Carl Zeiss c'è Meris Skenderovic, di proprietà dell'Hoffenheim.

"Contratto fino al 2021, a fine stagione valuteremo insieme all'Hoffenheim quali saranno i piani futuri per il ragazzo con calma".

Nel suo portfolio c'è anche Easah Suliman, inglese con origini pakistane ora in Portogallo.

"E' arrivato al Vitoria Guimaraes dall'Aston Villa poco prima della pandemia. Se inizierà a giocare con regolarità sono certo che avrà ottimo futuro lì".