esclusiva Landucci: "Astori grande uomo. Lo ricordo sempre, non cancello il suo numero"

vedi letture

Anche Marco Landucci, vice di Max Allegri ed ex portiere tra le altre della Fiorentina, ha ricordato Davide Astori, a due anni di distanza dalla morte. Landucci ha avuto modo di conoscere ed apprezzare Astori nei due anni trascorsi al Cagliari proprio con Allegri. "Davide - racconta a Tuttomercatoweb.com - era una persona veramente buona ed intelligente. Era in poche parole un grande uomo". Landucci parla anche di qualche particolare che lo lega a lui. "Più che un episodio ricordo i due anni molto belli che abbiamo trascorso insieme. In qualche modo lo porto ancora con me: nella mia rubrica sul telefono ho ancora il suo numero, non l'ho cancellato e non lo voglio cancellare".