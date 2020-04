esclusiva Lanna ricorda Mantovani: "Persona carismatica. Nei momenti difficili c'era sempre"

vedi letture

Anche Marco Lanna, ex difensore della Samp, ha voluto ricordare il presidentissimo Paolo Mantovani che oggi avrebbe compiuto 90 anni: "E' stato una persona che ha saputo creare alla Samp una famiglia - dice a Tuttomercatoweb.com - ci si sentiva come a casa. Ha saputo scovare persone che ben si confacevano al suo stile di vita e al suo modo di intendere il calcio. Sapeva usare il bastone e la carota in modo perfetto, aveva gran carisma e incuteva rispetto. A volte bastava uno sguardo per capire cosa stava pensando. Ma soprattutto sapeva tutto di tutti, conosceva sereti e problemi. E nei momenti difficili era una buona spalle su cui appoggiarsi"

Qual è un aneddoto personale che può raccontarci?

"Ricordo che per il mio secondo contratto fui chiamato in sede. Il mio agente era l'avvocato Salvini ma Mantovani non vedeva di buon occhio i procuratori e lo stesso Salvini mi disse di andare da solo. Avevo ventuno anni e il presidente, pur sapendo bene la somma che voleva darmi, mi chiese quanto avrei voluto guadagnare. Una domanda che mi lasciò spiazzato perchè a quel punto non sapevo se dicendo una cifra avrei sparato troppo alto o troppo basso. Alla fine dissi quel che pensavo e lui mi rispose. 'Va bene, te ne dò di più'. Questo era Mantovani" .