ESCLUSIVA TMW - Lanna: "Samp, non distrarti. Roma, ora serve più cattiveria"

La Samp e un futuro societario da scrivere, ma anche la Roma che si avvia a giocare il derby. Ne abbiamo parlato con Marco Lanna, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie dei blucerchiati e dei giallorossi. Si parte dalla Samp, con Ferrero che pare di nuovo intenzionato a cedere il club. "Credo che sia comunque qualcosa che non dovrebbe condizionare i giocatori", spiega Lanna a TMW. Del resto, che la società fosse in vendita lo si sapeva già da quest'estate. La squadra deve restare concentrata per uscire da una situazione di classifica che resta molto delicata".

Vedendola da fuori, crede che rispetto a quest'estate ci siano spiragli nuovi e più positivi per una cessione?

"Adesso la strada è un po' più spianata. La due-diligence è già stata fatta quest'estate quindi i tempi potrebbero essere un po' più rapidi. Mi immagino che adesso non ci possano essere più malintesi. Ripeto, visti gli studi fatti la cessione adesso potrebbe essere più lineare e più rapida se verrà trovato un interlocutore".

Passando al campo che strascichi può aver lasciato il ko con la Lazio?

"Spero nessuno. Quella è stata una gara giocata in modo negativo, peraltro dopo una vittoria convincente come quella col Brescia. E' vero che la formazione di Inzaghi è estremamente ostica però concedere 3 gol in venti minuti è stato eccessivo. E ora col Sassuolo sarà una partita troppo importante.... Mi auguro sia stato un incidente di percorso"

Il derby della Capitale invece chi lo vince?

"Si affrontano due squadre che stanno giocando un bel calcio. Alla Roma manca cattiveria sotto porta. A volte gioca anche meglio della Lazio, però i biancocelesti hanno un Immobile in stato di grazia e sono più concreti. Verrà fuori una gran gara, tra due squadre che giocano. Vincerà chi sarà più concreto".

Si aspettava un po' di più dalla Roma?

"Me lo aspettavo magari rispetto alla mole di gioco che producono. A volte fanno un po' troppi leziosismi negli ultimi metri. C'è comunque un buon equilibrio di difesa, ma deve fare più gol. Va detto che ci sono giocatori che là davanti sono ancora in fase di crescita, come Under e Kluivert. Come concretezza sono ancora un po' leggerini".