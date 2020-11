ESCLUSIVA TMW - Lapadula debutta col Perù, l'ex ct Uribe: "È un goleador, ma quante aspettative ora"

esclusiva Lapadula debutta col Perù, l'ex ct Uribe: "È un goleador, ma quante aspettative ora"

vedi letture

Gianluca Lapadula ha realizzato il suo sogno: questa notte ha esordito con la maglia della Bicolor peruviana. Contro il Cile l'attaccante del Benevento è infatti entrato in campo al 59' e, nonostante il ko per 2-0 dei suoi, ha comunque dato buone sensazioni. Per parlare (anche) del suo tanto atteso e acclamato debutto, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva una leggenda del calcio in Perù come Julio Cesar Uribe, ex giocatore tra le altre del Cagliari e ct dei biancorossi dal 2000 al 2002. Questa una breve anticipazione dell'intervista: "Gianluca è un goleador, ha il gol nel sangue e spero ovviamente che possa portare tanta allegria e gioia ai tifosi peruviani. Ci ha colpiti molto il suo amore per il nostro Paese, è stato bello vederlo esordire con la Blanquirroja ieri sera".

Ancora prima del debutto, Lapadula era d'altronde già diventato una star in Perù...

"Sì, media e tifosi lo hanno accolto con grandissimo entusiasmo fin dal suo arrivo qui. Per questo dico che forse si sono create delle aspettative un po' smisurate nei suoi confronti, che non sarà facile poi andare a confermare sul campo. Chiaramente ci auguriamo tutti però che Lapadula possa mostrare anche col Perù le qualità in area rivale che ha fatto già vedere in un campionato super competitivo come la Serie A".

Domattina su TMW l'intervista integrale al "Diamante Nero" Julio Cesar Uribe!