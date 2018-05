ESCLUSIVA TMW - Larini: "Ancelotti il migliore in giro. Sempre stato carismatico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Larini è stato il responsabile tecnico del Parma negli anni in cui Carlo Ancelotti era il tecnico dei gialloblù. Con lui abbiamo commentato la notizia dell' arrivo - ufficiale - di Ancelotti al Napoli. "Se cercavano un tecnico bravo - dice a Tuttomercatoweb.com - hanno preso il migliore che è in giro. Non me lo aspettavo magari perché ha una filosofia diversa rispetto a Sarri e perché la politica dei partenopei di questi ultimi anni è stata improntata su caratteristiche ben precise, senza andare ad acquistare veri e propri big. Rispetto a Sarri, Ancelotti ha un gioco più tradizionale ma dalla sua ha l'abitudine a vincere e a stare con i grandi giocatori".

Potranno arrivare vari big con Ancelotti?

"Una delle qualità di Ancelotti è stata quella di di aver avuto sempre buoni rapporti con i calciatori, ovunque sia andato. Questo potrà incidere nelle scelte dei giocatori però poi serve anche un discorso economico".

Quando Ancelotti allenava il Parma da cosa era rimasto colpito?

"Già allora era carismatico. Era giovane e alle prime armi e molto sacchiano. Col tempo poi ha saputo modificarsi diventando meno rigido tatticamente. Ha avuto un'evoluzione importante aiutata anche dal fatto che è stato un calciatore".