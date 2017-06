ESCLUSIVA TMW - Las Palmas-Gabigol, s'attende il ritorno di Ausilio per la chiusura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è ottimismo in casa Las Palmas per l'arrivo dall'Inter in prestito dell'attaccante brasiliano Gabigol, calciatore pagato un anno fa 30 milioni di euro che nell'ultima stagione ha trovato pochissimo spazio.

L'Inter vuole cederlo in prestito, in Europa, per farlo maturare e farlo giocare con continuità e ha trovato nel club delle Canarie una società pronta a soddisfare questa richiesta. Dell'operazione se ne occuperà direttamente il ds Piero Ausilio e per questo motivo si attende il ritorno da Nanchino del dirigente nerazzurro per fissare un appuntamento che, presumibilmente, andrà in scena prossima settimana. La trattativa è già impostata, ma serve l'incontro tra le parti per definire i dettagli del prestito.