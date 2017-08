ESCLUSIVA TMW - Lazaroni: "Neymar PSG? Per lui è una sfida, è atteso da tutti"

Neymar al Paris Saint-Germian è il trasferimento che resterà nella storia del calcio. Se ne è parlato molto in questi giorni e si continuerà inevitabilmente a discuterne ancora per parecchio tempo. Per analizzare questo affare abbiamo contatto telefonicamente in Brasile Sebastiao Lazaroni, ct della Selecao nel 1990 e tecnico di Fiorentina e Bari in Italia. "Dico subito - spiega a Tuttomercatoweb.com - che questa per lui è una grande sfida. Ha preso questa decisione di andare a Parigi e sa che tutti lo aspettano per vedere grandi cose e pretenderanno il massimo. Non solo la squadra e il PSG ma tutto il campionato francese si attenderà giocate e gol sopraffini. E' anche una bella responsabilità. Pure qui in Brasile siamo curiosi di vedere: va a Parigi in una grande squadra che però non è stata ancora al livello delle grandissime. Per questo è una bella sfida".

E' stata una decisione giusta per Neymar?

"E' troppo difficile stabilire se sia stata una scelta giusta. Il futuro lo dirà. Aspettiamo e vedremo".

222 milioni per la clausola. Che ne pensa?

"Cifre da pazzi ma il Paris vuol fare vedere di poter essere protagonista assoluto".

In una classifica dei top-player dove sta Neymar?

Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Suarez. Questa è la mia classifica".