esclusiva Lazio, 46 anni fa il primo scudetto. Garlaschelli: "Ricordo indimenticabile"

Sono passati 46 anni dal 12 maggio 1974, quando la Lazio di Maestrelli è diventata per la prima volta Campione d'Italia. Tra i protagonisti di quella pazza squadra, c'era Renzo Garlaschelli, che a TuttoMercatoweb.com ha ricordato lo storico trionfo:

"Oggi è il compleanno del nostro scudetto! È sempre bello quando si celebra una vittoria del genere dopo così tanti anni, quarantasei sono veramente tanti. Abbiamo fatto delle buonissime cose, rimarrà un bel ricordo. Il Foggia doveva salvarsi, si giocava la retrocessione ed era una partita particolare. Era un'occasione più unica che rara, era la gara della vita. Per questo siamo entrati in campo tutti molto nervosi, io stesso ho pagato e mi sono fatto buttare fuori in maniera stupida. Mi ricordo anche lo stadio, tutto biancoceleste, uno scenario indimenticabile. Ormai però bisogna andare avanti..."

Guardando avanti, il calcio dovrebbe ripartire?

"Qualche dubbio rimane, non lo so. Capisco perfettamente che ci sono tanti soldi in ballo. Speriamo che possa andare tutto bene".