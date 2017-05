ESCLUSIVA TMW - Lazio, c'è l'offerta per Taison. Controproposta Shakthar

© foto di Federico Gaetano

Arrivano novità, raccolte da Tuttomercatoweb.com, sull'obiettivo Taison per la Lazio. Il giocatore è in scadenza con lo Shakthar Donetsk a dicembre ed è il primo obiettivo per i biancocelesti per il dopo Keita Balde Diao. La Lazio ha fatto al ragazzo un'offerta ufficiale ma ritenuta ancora troppo bassa: gli ucraini propongono 3 milioni netti per rinnovare al giocatore più 2 alla firma. Taison aspetta, vuole un campionato più competitivo e il Fenerbahce è sempre in corsa. I turchi offrono 3,5 a stagione ma, per averlo in estate, non c'è l'accordo con lo Shakhtar che non vuole farlo partire.