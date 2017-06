ESCLUSIVA TMW - Lazio, caccia alla punta: inserimento per Falcinelli

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Tornerà al Sassuolo dopo l'ottima stagione al Crotone, ma Diego Falcinelli potrebbe subito salutare i neroverdi per una nuova esperienza in Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, c'è da registrare l'inserimento della Lazio per l'attaccante che piace anche alla Sampdoria.