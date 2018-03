ESCLUSIVA TMW - Lazio, contatti tra Tounkara e il Beveren

Attualmente in prestito al Flamurtari, in Albania, l'attaccante classe '96 di proprietà della Lazio Mamadou Tounkara tramite i suoi nuovi procuratori, Alexander Garini e Giovanni Urso, si sta già guardano intorno per individuare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.

Contatti in corso col Waasland-Beveren, società di massima divisione belga che conosce bene il ragazzo e potrebbe puntarci in vista della prossima stagione.