ESCLUSIVA TMW - Lazio, contatto per Izzo del Genoa

© foto di Federico De Luca

Con Stefan de Vrij sul piede di partenza, la Lazio cerca rinforzi per il reparto difensivo. Secondo quanto raccolto in anteprima dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il club di Claudio Lotito avrebbe individuato in Armando Izzo il sostituto ideale per il centrale olandese seguito, tra le altre, anche dal Chelsea di Antonio Conte. Negli scorsi giorni, la squalifica del calciatore è stata ridotta da 18 a 6 mesi e dunque potrebbe tornare a giocare poco dopo l'inizio della prossima stagione.