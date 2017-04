ESCLUSIVA TMW - Lazio e Torino su Cerci: l'esterno sogna i granata

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Alessio Cerci sogna il ritorno in Italia. L'avventura in Spagna con l'Atletico Madrid, complici anche gli infortuni, è andata malissimo e adesso l'esterno è pronto a tornare in patria. Secondo quando raccolto dalla nostra redazione, Lazio (dove ritroverebbe Immobile) e Torino hanno mostrato un certo interesse, con Cerci che sogna il ritorno in granata.