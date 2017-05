ESCLUSIVA TMW - Lazio, idea dalla Serie B: piace Iacobucci

La Lazio in vista della prossima stagione è alla ricerca di almeno un paio di portieri vista la probabile partenza di Thomas Strakosha e le condizioni tutte da verificare di Federico Marchetti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Alessandro Iacobucci, classe '92, da due anni in forza alla Virtus Entella in Serie B.