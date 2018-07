ESCLUSIVA TMW - Lazio, il Nantes in pole per Mauricio. C'è anche il Saint-Etienne

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico De Luca

Sirene francesi per Maurício dos Santos Nascimento, meglio noto come Maurício, difensore classe '89 della Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, il Nantes è in pole position per arrivare al brasiliano. Sulle sue tracce, però, vi è anche il Saint-Etienne.