ESCLUSIVA TMW - Lazio, inserimento per Badelj. C'è anche il Valencia

Fonte: Dall'inviato a Milano, Marco Conterio

© foto di Federico De Luca

Fioccano sondaggi e richieste per Milan Badelj, centrocampista di casa Fiorentina. Che è come detto seguito dal Milan, che però ha già preso Biglia e in rosa ha sempre Locatelli e Montolivo nel ruolo del croato. Proprio per questo si è inserita la Lazio che già in passato ha seguito il giocatore e che adesso ci pensa per il possibile dopo Biglia. Una riflessione che sta proseguendo anche in Spagna, dove è seguito con forza dal Valencia. Così come in Inghilterra dove ci sono due club di Premier League.