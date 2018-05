ESCLUSIVA TMW - Lazio-Inter si gioca per Cristante. Allegri lo vuole alla Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vincitrice di Lazio-Inter sarà la favorita, almeno in Italia, per Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta. Cristante è stato riscattato lo scorso mese per cinque milioni di euro - finiti nelle casse del Benfica - e verrà ceduto nella prossima estate. Molto dipenderà dal domino panchine, soprattutto dalla posizione di Gasperini (che da par suo rimane a Bergamo solo con l'assicurazione di una squadra iper competitiva) eventualmente corteggiato dalla Lazio, ma non solo. Perché piace all'Inter, facendo muovere il tandem Ausilio-Baccin per visionarlo durante Atalanta-Milan. Il problema bilancio, in nerazzurro, tiene banco, mentre per i biancocelesti è considerato l'erede di Milinkovic-Savic e quindi imprescindibile.

E poi c'è la Juventus. I bianconeri erano forti sul calciatore negli scorsi mesi, con Allegri che lo vorrebbe alle sue dipendenze. Invece la dirigenza cerca di alzare ulteriormente il tiro dopo l'approdo di Can, prendendo un centrocampista tra i migliori al mondo. L'anno scorso l'obiettivo impossibile era Modric, anche se poi arrivò Matuidi. Pellegrini è una pista, ma non escluderebbe un campione per il reparto. La Roma, invece, appare più staccata, mentre in stand by i possibili interessamenti dall'estero.