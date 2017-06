ESCLUSIVA TMW - Lazio, Keita in stallo ma se parte occhio a Roger Guedes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Keita Balde continua a rifiutare ogni proposta pur di accelerare sul fronte Juventus, anche se Lotito e Tare sono prontissimi ad andare al muro contro muro, stizziti dal comportamento della Vecchia Signora, già d'accordo con il giocatore. Allo stesso tempo però, i dirigenti biancocelesti si stanno guardando intorno per un eventuale acquisto del sostituto dell'ispano-senegalese, scandagliando anche il mercato sudamericano. L'ultimo nome finito sul taccuino del ds laziale è quello di Roger Guedes, esterno offensivo del Palmeiras che può giocare su ambo le fasce. Il ritorno di Cuca sulla panchina del Verdao però potrebbe complicare l'affare, visto che il tecnico non avrebbe nessuna intenzione di lasciar partire uno dei suoi principali talenti. Solo un'offerta importante, potrebbe cambiare le carte in tavola, ma per effettuarla, la Lazio dovrà prima trovare un club disposto a spendere dievrsi milioni per lo stesso Keita.