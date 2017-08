ESCLUSIVA TMW - Lazio, offertona dal Southampton per Hoedt

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Southampton, sempre alle prese col caso van Dijk, ha rotto gli indugi in queste ore arrivando a formulare la prima offerta ufficiale alla Lazio per Wesley Hoedt: 15 milioni più bonus per arrivare al cartellino del centrale olandese, che i biancocelesti non consideravano comunque in partenza. Ora l'offerta, considerata decisamente importante, verrà valutata, considerando anche le esigenze della formazione di Inzaghi.