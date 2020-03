esclusiva Lazio, Onazi tifa dalla Turchia: "Ora lo scudetto! Inzaghi un grande"

"Anche in Turchia è arrivata la notizia della Lazio prima in classifica. Ne parlano in tanti qui, è un grande club ed è normale che i media locali lo seguano". A parlare è Ogenyi Onazi, ex centrocampista biancoceleste e attuale giocatore del Denizlispor, squadra decima nel campionato turco. "Sono molto contento della stagione che i miei ex compagni stanno facendo e ora spero che possano vincere lo scudetto: siamo la Lazio, la prima squadra della Capitale!", ha raccontato il nigeriano classe 1992 nell'intervista che ha concesso a TuttoMercatoweb.com.

Cosa ha in più la Lazio di Juventus e Inter?

"Secondo me il punto di forza è lo spirito di gruppo. In più c'è Simone Inzaghi, un grande allenatore: sta facendo la differenza perché ha cambiato la mentalità della squadra in questi ultimi anni".

Eri ancora alla Lazio quando arrivò Inzaghi, ricordi le sue prime parole?

"Certo mi ricordo il suo primo discorso, in particolare quello che mi ha fatto a me in privato, Mi ha detto che avrebbe parlato con la società per rinnovare il mio contratto, però io avevo già deciso di cambiare squadra e per fare un'esperienza all'estero. Con lui gli allenamenti erano molto belli, ha provato anche a farmi cambiare idea però ormai avevo fatto la mia scelta".

Il prossimo anno dovrebbe tornare in Champions: quale errore non deve commettere la società?

"Sarebbe importante se non venissero ceduti i giocatori più importanti e poi bisognerebbe prendere elementi necessari per aumentare il valore della squadra, che va motivata il più possibile anche dalla dirigenza".