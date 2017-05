ESCLUSIVA TMW - Lazio, per Keita sempre più Milan. Djordjevic-Anderson in uscita

© foto di Federico Gaetano

Lazio al lavoro sul mercato. Dal rinnovo di Simone Inzaghi praticamente fatto ai movimenti per la prossima stagione. Preso Gonzalo Rodriguez, attualmente alla Fiorentina. In uscita si cerca una collocazione per Djordjevic che potrebbe avere mercato in Francia. Mentre Keita si avvicina sempre di più al Milan, la sensazione è che l'incontro per il rinnovo chiesto da Lotito non avrà gli esiti sperati. Milan in pressing, Keita ad un passo dai rossoneri. Accordo raggiunto anche per il rinnovo di Strakosha, potrebbe andare via Marchetti che piace al Genoa. E potrebbe essere in uscita anche Felipe Anderson. Lazio al lavoro, tra rinnovi e mercato...