ESCLUSIVA TMW - Lazio, per la fascia spunta Rebocho del Guingamp

Frosinone, verso la finale: non si allenano Paganini, Ariaudo e Brighenti

Ascoli, la Bricofer ufficializza l'offerta per l'acquisto del club

Hellas Verona, dal Bari in arrivo anche Tello. Via Juventus

Inzaghi: "Le nostre strade si separano. Non dimenticherò Venezia"

Venezia, Tacopina: "E' ora che Inzaghi faccia la sua carriera in A"

Foggia, Oddo in pole per il dopo Stroppa. Marino outsider

Bari, Giancapro inibito per 3 mesi. 20mila euro d'ammenda al club

Cerri saluta Perugia: "Mi sono sempre sentito come a casa"

Venezia, Inzaghi: "Due anni meravigliosi. Per sempre uno di voi"

Pres. Padova: "Un paio di trattative da chiudere in settimana"

Pescara, concorrenza all'Avellino per Tripaldelli del Sassuolo

Livorno, trattativa per Morosini del Piacenza

Entella, tutto su Tedino: la situazione per la panchina

Ciociaria Oggi: "Infermeria piena. Ma il Frosinone non mollerà nulla"

Frosinone, i convocati per la finale d'andata. Out tre titolari

Avellino, visite mediche a Roma per il belga Kawaya

Spunta un nome nuovo per la fascia mancina della Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club capitolo avrebbe chiesto informazioni su Pedro Rebocho , laterale portoghese classe 1995 del Guingamp. Sul giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Benfica, c'è anche l'interesse dell'Olympique Marsiglia.

