© foto di Federico De Luca

Un'idea per la Lazio. Contatti e apprezzamenti per Naithan Nandez, centrocampista del Penarol. L'anno scorso vicino alla Fiorentina, il futuro di Nandez potrebbe comunque essere in Italia. I biancocelesti ci pensano, Nandez idea di mercato che può diventare concreta. La Lazio ci pensa, occhi in casa Penarol...