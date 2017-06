ESCLUSIVA TMW - Lazio, richieste dalla B e dalla Lega Pro per Folorunsho

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reduce da un ottimo campionato con la maglia della Primavera della Lazio, Michael Folorunsho è in attesa di capire i piani della formazione biancoceleste. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, il centrocampista classe 1998 sarebbe entrato nel mirino di qualche squadra di Lega Pro e Serie B interessate per il prestito anche se biosgna aspettare il club capitolino.