ESCLUSIVA TMW - Lazio, sondaggio per Zaza. Piace anche al Torino

Simone Zaza può tornare in Italia dopo un anno e mezzo al Valencia. Il centravanti, ex Juventus, ha siglato dodici gol in stagione, contribuendo all'approdo in Champions League dei bianconeri. La Lazio ha fatto un sondaggio per l'attaccante lucano, provando a ricomporre la coppia, con Immobile, già vista in nazionale. Su Zaza però non c'è solo il club di Lotito, perché il Torino si muoverà in caso di cessione di Belotti.