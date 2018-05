ESCLUSIVA TMW - Lazio, spunta l’idea Casasola

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Tra le idee della Lazio in vista della prossima stagione, c’è anche quella di pescare i migliori profili dell’altra squadra di proprietà di Claudio Lotito, ovvero la Salernitana. A questo proposito va sottolineato il profilo di Tiago Casasola, argentino già gravitato nella capitale con la maglia della Roma e segnalatosi come uno dei migliori dei campani sotto la gestione di Colantuono. Mesi importanti e di grande rendimento che rilanciano il nome dell’argentino come idea per la retroguardia della Lazio che verrà, specie se congiunta a una possibile uscita di Patric.