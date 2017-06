ESCLUSIVA TMW - Lazio, spunta Muriel. Summit tra le parti: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue l'intrigo Luis Muriel. La punta colombiana potrebbe presto lasciare la Sampdoria e a Sabaudia starebbe andando in scena un summit tra l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, e la Lazio. Le parti studiano la formula possibile, eventuale, per portare Muriel in biancoceleste. Ma non sono escluse sorprese...