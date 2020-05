esclusiva Lazio, vent'anni dal 2° scudetto. Marcolin: "Sul pullman nessuno ci credeva"

Vent'anni fa, il 14 maggio del 2000, la Lazio vinceva il secondo scudetto della propria storia. "È stato inaspettato, nessuno di noi ci credeva", ricorda Dario Marcolin a TuttoMercatoWeb.com. "Bene che potesse andarci, avremmo fatto lo spareggio con la Juventus. L'anno prima eravamo a -2 punti dal Milan, che all'ultima ha vinto a Perugia 2-1. Memori di ciò, non pensavamo che la Juventus potesse perdere. Invece abbiamo vissuto una giornata storica indimenticabile".

Come hai vissuto gli attimi prima del fischio finale di Perugia-Juve?

"Qualcuno era davanti la tv nel corridoio, altri invece avevano le radioline. Io non ce la facevo e insieme ad alcuni compagni ero nello spogliatoio senza sentire nulla. Non si parlava, eravamo tutti in silenzio a testa bassa. Così fino a quando uno è arrivato, ha dato un calcio alla porta e ha urlato "è finitaaaa!". Da lì l'esplosione di gioia".

Veron ha detto che non avete festeggiato abbastanza...

"Perché è stato inaspettato, non avevamo preparato nulla. Non siamo riusciti ad andare neanche a Ciro Massimo perché c'era troppa gente in giro, siamo arrivati lì col pullman ma non siamo riusciti a scendere. Abbiamo fatto due tipologie di feste: una con le famiglie e poi una settimana dopo col Bologna all'Olimpico quando c'era anche Beppe Signori. In mezzo abbiamo vinto la Coppa Italia a Milano. Veron ha detto una cosa giusta, perché l'anno dopo lo ha vinto la Roma ed è andata avanti per 3-4 settimane".