ESCLUSIVA TMW - Lazzari sull'Udinese: "Positiva la fiducia nei giovani"

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Lazzari, ex centrocampista di Udinese, Atalanta e Fiorentina, ora svincolato, è stato intervistato dai microfoni di tuttomercatoweb.com e ha parlato dei movimenti della società friulana durante il mercato estivo: " Darei un sette al mercato: ha preso giocatori di esperienza ed importanti come Maxi Lopez e Behrami, oltre a un giovane che può fare molto bene come Lasagna".

In che ruolo ci sarebbe stato bisogno di intervenire e non è stato fatto?

"In entrata non mi sovviene nessun nome in particolare, mentre in uscita non credevo vendessero Thereau alla Fiorentina: ha dimostrato di essere un grande attaccante, quindi me lo sarei tenuto stretto".

Cosa ti ha colpito in positivo?

"Sicuramente il fatto che stiano dando fiducia a tanti giovani".

E in negativo?

"La cessione di Thereau".

Quali sono le prospettive in campionato per l'Udinese?

"L'Udinese potrà dire la sua se si amalgameranno tutti i reparti. Può fare bene".

Qual è il futuro di Andrea Lazzari?

"In questo momento mi guardo intorno ed aspetto un po'. Spero in una proposta dalla B o dalla A".