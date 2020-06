ESCLUSIVA TMW - Lecce, Vino: "Pronti per il Milan, vi racconto Liverani e il nostro lavoro"

esclusiva Lecce, Vino: "Pronti per il Milan, vi racconto Liverani e il nostro lavoro"

Il lavoro del team manager è quello di fare da collante tra società, staff tecnico e squadra. Una figura rappresentativa di questo Lecce è proprio uno dei collaboratori in panchina, Claudio Vino. Per farci raccontare questi giorni di lavoro in vista della ripresa, ma non solo, TuttoMercatoWeb.com lo ha intervistato telefonicamente in esclusiva proprio mentre era in corso un allenamento della prima squadra.

Come procede il lavoro della squadra?

“Molto bene, devo dire. Ormai siamo a regime, stiamo lavorando per essere pronti per il Milan. Tutte le varie componenti si sono messe in moto”.

In questo periodo inizierete a intensificare il tutto con partitelle?

“Compatibilmente con i regolamenti e il protocollo post-Covid, stiamo lavorando con la palla e disputando partitelle in famiglia. Abbiamo scelto di non fare amichevoli con squadre esterne, è più pratico lavorare tra di noi. E il mister può dare così più risalto ai particolari”.

Affaticamento per Farias e Mancosu, è un po’ questo il rischio di questo campionato… estivo.

“È un po’ il concetto del ritiro estivo. Per fortuna non abbiamo lungodegenti o problemi cronici. C’è qualche affaticamento, come ovvio che sia. Ma non abbiamo avuto solo loro due ai box, nei giorni precedenti qualcuno si è fermato ma oggi è in campo. Siamo quasi in preparazione estiva, anche questa diventa ordinaria amministrazione e speriamo resti tale”.

A lei il compito di fare da collante tra società, staff tecnico e squadra. Si sente una delle figure più importanti di questo Lecce?

“Sì, sinceramente sì (sorride, ndr). Come si dice tra colleghi, anche noi portiamo un punticino all’anno in classifica e io me lo tengo stretto. Faccio parte del gruppo che rema dietro le quinte, forse io sono la parte un po’ più in vista. Ma insieme a me c’è tutto un gruppo, che lavora bene. E poi i medici, i fisioterapisti, i magazzinieri… Tutti incidiamo positivamente nell’economia della squadra e del club”.

In panchina ci sarà più movimento del solito per lei in questa parte finale di stagione…

“Ci sarà decisamente più movimento, fuori e a bordocampo con le cinque sostituzioni. Si andrà in trasferta ogni sette giorni, si giocherà ogni tre. La parte logistica l’ho praticamente terminata, ma nulla è chiuso fin quando il volo non decolla o finché non saremo in hotel. Ci saranno momenti di stress importante, ma non vedevo l’ora di ricominciare dopo 55 giorni di stop. Le cinque sostituzioni non cambieranno la frenesia della gara, ma con il mister in panchina è tutto tranquillo”.

Chi meglio di lei può descriverci Liverani in campo e fuori.

“Lo dico con enorme affetto: è un martello, non solo in campo. Ha una visione a trecentosessanta gradi nel calcio e nella vita lavorativa di tutti i giorni qui a Lecce. Siamo coetanei, c’è una grande comunicazione tra noi. È anche uno che non guarda in faccia a nessuno quando c'è da lavorare, ma è anche uno che sa smorzare i toni o dare lustro a una seduta di allenamento un po’ opaca. E poi…”.

Prego.

“Di calcio ne ha masticato tanto. E fuori dal campo è una persona amabile, adoro ascoltarlo. Sono un malato di pallone, quando mi parla delle dinamiche di spogliatoio di quando era calciatore… Resto lì, potrei ascoltarlo per ore. È una persona di spirito, è giovane e sanguigno e ha tutta la vita lavorativa davanti. Poi è chiaro che sul posto lavorativo poi è un’altra cosa, come è giusto che sia. In panchina sembra tarantolato, ma è lui che placa la situazione se qualcuno dice una parola fuori posto contro gli arbitri. Sa gestire i momenti, ecco”.

Città e ambiente si fidano della squadra. Una marcia in più per raggiungere la salvezza?

“Già Lecce è un ambiente ideale per vivere, oltre al fatto che ci sia un club sano alle spalle. La città è incantevole, te lo dice uno che da quando è arrivato non è più andato via. La tifoseria non ci ha mai fatto mancare l'affetto e anziché contestarci nei momenti difficili ci ha dato una spinta in più. Sicuramente la società ha seminato bene e adesso raccoglie questi frutti, nulla è casuale. C'è una bella sintonia tra squadra e tifosi, dobbiamo sfruttare questo fattore”.

Parla chiaro anche l'adattamento dei nuovi.

"Molto spesso in passato i calciatori si sentivano prima di andare al sud. Oggi, se nomini Lecce, non credo ci siano molte telefonate. Ad esempio Saponara, Lapadula, Gabriel, Barak: sono bravi figli, ma personalità complesse e diverse. E il fatto che si sentano parte della città è indicativo che le cose sono cambiate. Lecce oggi è una piazza ambita".