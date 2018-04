ESCLUSIVA TMW - Legrottaglie su Tudor: "Sorpreso dalla sua scelta di allenare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato suo compagno di squadra sia alla Juventus che al Siena. Nicola Legrottaglie si concede ai microfoni di TMW per presentare Igor Tudor, il tecnico scelto dall'Udinese per sostituire l'esonerato Massimo Oddo in questo rush finale. "Non mi aspettavo onestamente potesse intraprendere questa carriera".

Come mai?

"Perché è stato un grandissimo calciatore che non ha espresso a pieno il suo potenziale anche a causa dei tanti infortuni. Però era anche un anarchico sul terreno di gioco, a volte andava un po' per conto proprio".

Può essere considerato un allenatore di personalità?

"Ma tutti gli allenatori hanno una loro personalità, che non sempre coincide con l'alzare la voce. La questione è un'altra, cioè trasmettere le proprie idee ai giocatori. Quando un tecnico ci riesce, e riesce a far rendere al 100% i suoi calciatori, allora può essere considerato un manager vincente".

Chiosa finale sulla Juve. Domenica la squadra sembrava giocasse per lo 0-0.

"Non credo, la Juventus la conosco bene e gioca sempre per vincere. Di fronte però c'era un Napoli che non ha permesso ai bianconeri di far il solito match. Sono più i meriti dei partenopei che i demeriti dei campioni d'Italia".

Percentuali Scudetto a quattro turni dalla fine?

"Dico 55% Juventus e 45% Napoli".