Leo Junior: "Il Toro deve produrre di più dal vivaio, come ai miei tempi"

Intelligente e profondo nelle risposte. Leo Junior è stato un fantastico giocatore per classe e capacità tattiche che gli hanno consentito di giocar bene sia da terzino che da regista di centrocampo. Negli ultimissimi giorni è stato anche eletto dai tifosi del suo Flamengo come secondo idolo più importante della storia del club, alle spalle di un'altra icona del calcio non solo rubronegro, ma mondiale, come Zico. "Essere dietro al Galinho - racconta a Tuttomercatoweb.com - è come essere primo nel senso che Zico è inarrivabile e lo dice la sua storia nel Flamengo. Io sono stato a lungo suo compagno di squadra e gli unici campionati che non abbiamo vinto insieme sono stati quello dell'87 quando ero in Italia e quello del '92 quando lui era in Giappone. Io ero rimasto l'unico dell'epoca d'oro del Fla e avevo già 38 anni. E' un grande orgoglio per me, perchè noi flamenguisti siamo una nazione di quaranta milioni di tifosi e essere scelto come secondo idolo è favoloso".

Parlando del campionato italiano, se riprende, la Lazio può vincere lo scudetto?

"La Lazio era in un buon momento quando campionato si è fermato. Era lì sotto la Juve e c'era l'opportunità di provare il sorpasso, anche se non è facile perché i bianconeri si sono ripresi. Per Inter e Atalanta penso sia difficile arrivare a vincere lo scudetto perchè sono distanti. Forse il tricolore resterà tra la Juve e la Lazio".

Perchè adesso nel nostro campionato ci sono meno brasiliani?

"La mia generazione degli anni Ottanta era diversa: allora la gran parte andavano in Italia così come è accaduto anche con altre generazioni come quella di Ronaldo e Ronaldinho. La fabbrica brasiliana di giocatori non ne fa più forse come una volta. L'unico che è un fuoriclasse è Neymar, però ha avuto dei problemi vedi la partenza dal Barcellona per andare al Paris Saint-Germain. ecco, lui è un giocatore che poteva fare grandi cose in Italia".

Sorpreso dai grandi risultati del suo ex compagno di squadra Gasperini?

"Per noi non è stata una sorpresa che Gian Piero diventasse un bravissimo allenatore. Quando giocava era già il braccio destro di tutti i suoi allenatori. A Pescara ho giocato due anni insieme a lui: aveva un senso tattico molto approfondito e discutevamo di molte cose con Galeone. In quel periodo si vedeva che sarebbe diventato un gran tecnico, non solo per la conoscenza del calcio ma studiava e stava sempre guardando oltre. Mi piace moltissimo perchè ha preso molto da Galeone, come ad esempio il gioco offensivo. Non difendersi e basta ma avere sempre il possesso palla, cose che piacevano molto a Galeone. Più che un miracolo credo che Gasperini abbia creato all'Atalanta una squadra estremamente equilibrata che gioca un calcio piacevole, bello da vedere in tv. Basta guardare cosa sta facendo in Champions...".

Da giocatore com'era Gasperini?

"Correttissimo anche come persona. A centrocampo era un buon play-maker, usava bene le due gambe, sia destra che sinistra. Era molto tattico e un leader. Si prendeva le responsabilità nei momenti difficili. E' stato un onore giocare con lui. Ricordo che quando arrivai a Pescara voleva che fossi io ad indossare la fascia di capitano che fino a quel momento era stata invece sua. Gli dicevo che doveva tenerla lui visto che era stato il capitano della promozione in A. E lui mi rispondeva: "No, non posso avere la fascia se cìè un giocatore come te e con la tua storia". Questo per dire chi è Gasp".

Chi c'è adesso tra i tecnici che possa essere simile a Galeone?

Difificile trovare in Italia un allenatore con il pensiero di Galeone negli anni Ottanta. Era un tecnico completamente diverso da quasi tutto il resto. Pensava sempre al gioco offensivo e ad avere il possesso palla anche se non aveva una squadra come altri che pensavano prima a difendersi e poi a cercare il gol. Lui diceva sempre una cosa: "Se siamo inferiori a queste squadre e ci difendiamo, alla fine perdiamo lo stesso e non ci divertiamo. Allora abbiamo giocato alla stessa maniera in quasi tutti i campi. Basta guardare alla prima giornata del campionato 87-88: siamo andati a San Siro contro l'Inter e abbiamo vinto con un calcio divertente. Chi ha vissuto con Galeone in quegli anni hanno preso un po ' da lui. Vedo Gasp che con l'Atalanta fa certe cose che faceva lui. Allegri ha fatto belle cose ma con una squadra di qualità come la Juve. In bianconero non ha avuto le stesse idee di Galeone: lui è stato l'allenatore italiano vero, che si metteva molte volte a difendersi per poi vincere le partite con la qualità dei giocatori".

Che è successo al suo Torino quest'anno?

"Il Torino deve stare attento perchè chi non è abituato a lottare per non retrocedere avrà sempre delle difficoltà. E ripeto, deve stare vigile per non avere sorprese negative in questa stagione. Non riesco a capire una cosa: il Torino è sempre stato un club di riferimento per il suo splendido lavoro nel settore giovanile. Da troppo tempo mancano giocatori di buon livello del vivaio che si possano affermare in prima squadra. Magari poteva ripartire pensando di fare un salto di qualità nelle categorie giovanili. Ricordo bene il gran lavoro di Sergio Vatta, con tanti giocatori arrivati in prima squadra".

Lei adesso è sempre commentatore tv..

"Da più di vent'anni lavoro con la Globo. E' un piacere perchè riusciamo a stare nel mezzo del calcio con tanti amici. Impari a lavorare in modo un po' diverso rispetto a ciò che hai fatto durante la vita. Sono nella più grande tv del Brasile che ti dà la possibilità di lavorare nella miglior maniera possibile. Da qui non mi muovo, ho quasi 66 anni e andrò in pensione lavorando con la tv".

Quali sono i segreti per essere un buon commentatore tv?

"Ciascuno ha le sue virtù e i suoi difetti: ciò che conta sempre è l'imparzialità, dando l'opinione su ciò che stai vedendo. Ho cercato sempre di fare così. Tutti sanno che sono tifoso del Fla ma durante le partite io parlo solo di quello che vedo, non propendo per una parte o per l'altra. Serve rispetto per tutti e anche per le altre società. E penso di essere stato apprezzato dalla gente in questo senso. Molti dicono che sono quello che fa i commenti delle partite con più imparzialità di tutti. Per me è un grande elogio".