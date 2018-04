ESCLUSIVA TMW - Liedholm: "Roma, fiducia. Non pensiamo al dramma dell'84"

Carlo Liedholm, figlio del grande Nils, era allo stadio trentaquattro anni fa quando la Roma di suo padre fu sconfitta in finale di Coppa Campioni ai rigori contro il Liverpool. Adesso che si presenta per i giallorossi la possibilità di una grande rivincita, dice: "In questo momento il Liverpool va fortissimo, ma ha anche qualche battuta a vuoto. Credo che tra tutte le avversarie fosse la più abbordabile. Non è quel Liverpool che affrontammo nell'84. Non è stato insomma un cattivo sorteggio - spiega a Tuttomercatoweb.com - E anche giocare la prima in trasferta è positivo. Ripeto, è una squadra forte ma non un carro armato come il Real o il Bayern".

Le fa paura Salah?

"Lo conosciamo, è un ottimo giocatore. Ma i suoi ex compagni sapranno come limitarlo. E' migliorato ma non è Cristiano Ronaldo".

Se torna indietro e ripensa a quella finale dell'84 che cosa le viene in mente?

"Fu la più brutta esperienza sportiva della mia vita. Adesso non è la stessa Roma, quella di 34 anni fa aveva vinto due scudetti perché ci metto dentro anche quello del gol annullato a Turone. La Roma di oggi ha fornito prestazioni esaltanti in Champions mentre in campionato non ha avuto quella continuità che ci si aspettava".

Ma in quella finale che cosa non funzionò?

"Era un grandissimo Liverpool. Fu una finale troppo sentita, c'era molta aspettativa e forse un po' troppa tensione. Inoltre avevamo delle defezioni, alcuni infortunati importanti. Il gol fantastico di Pruzzo ci rimise in corsa. Il Liverpool aveva vinto tre Coppe Campioni, era un altro avversario. Adesso bisogna essere ottimisti a patto che non ci siano drammi psicologici ripensando al passato..."