ESCLUSIVA TMW - Llorens (ESPN): "Messi? Non lascia, ma rinnoverà"

© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi a parametro zero è una possibilità reale, che diviene d'attualità in questi giorni a Barcellona. Il botta e risposta col segretario tecnico Eric Abidal, e la conferma di quest'ultimo da parte del presidente Josep Maria Bartomeu, hanno dato vita ai primi rumors su un possibile addio a fine stagione. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il giornalista di ESPN Moises Llorens, molto attento alle vicende dei blaugrana, fa luce sulla questione: "Sì, Messi ha una clausola che a partire dal 1° luglio se ne può andare. Ma dove? Davvero si può pensare che vada, ad esempio, a Manchester? A Barcellona è nelle migliori condizioni possibili, intendo come stile di vita: il mare a due passi, le montagne, una casa in una zona tranquilla. Un buon clima. Perché mai dovrebbe andare in Inghilterra?".

Cristiano Ronaldo era un altro giocatore che sembrava non dovesse lasciare mai il Real Madrid

"Credo che Florentino Pérez avesse già intuito che Cristiano Ronaldo avrebbe iniziato a rendere di meno. Su Messi non è così, Bartomeu anzi gli rinnoverà il contratto certamente".

In un'intervista di qualche mese fa proprio Messi ha detto che non c'erano stati ancora trattative per il contratto in scadenza nel 2021

"Messi non ama parlare di queste cose, preferisce che non si sappiano. Ma di fatto le contrattazioni ci saranno e andranno a buon fine".

39 milioni netti è l'attuale ingaggio. Messi compirà 33 anni. Il Barcellona è disposto a restare su queste cifre?

"Credo che sia disposto persino a farlo guadagnare di più".

Resta la questione Abidal col quale c'è stato un botta e risposta

"Ieri il presidente ha parlato con Messi e Abidal. Non sappiamo cosa si siano detti ma la questione adesso è chiusa. E stasera Messi, nonostante qualche problema fisico, giocherà a Bilbao".

Su Messi si dice spesso che sia lui a scegliere la formazione o addirittura che abbia un ruolo negli esoneri degli allenatori

"Tutte falsità ed è chiaro che poi si arrabbi. Messi è un calciatore, non sceglie la formazione o altro, ma pensa solo a giocare".