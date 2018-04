ESCLUSIVA TMW - Logozzo: "Samp, ora spingi. Bologna, Donadoni lo terrei"

La Sampdoria cerca di accelerare per guadagnarsi il posto utile per l'Europa League. E prova a sfruttare il turno casalingo contro il Bologna. "Mi andrebbe bene un pareggio", commenta a Tuttomercatoweb.com Antonio Logozzo che in carriera ha vestito la maglia blucerchiata e quella degli emiliani. "Credo che possa venir fuori una bella gara, con la Samp che proverà a dare gas".

La Samp sarà più motivata?

"Probabilmente sì, proprio in virtù del fatto che sta tentando di entrare in Europa. Il Bologna invece con la vittoria di domenica scorsa si è praticamente messo a posto".

Rispetto ai primi mesi del campionato però la squadra di Giampaolo è calata...

"E' vero, ultimamente non è riuscita a fare grandi cose. Se si pensa a come era partita poi ha deluso un po'. Ma ha comunque espresso un gioco piacevole e armonioso. E mi auguro che entri in Europa".

Capitolo Bologna: Donadoni lo confermerebbe?

"E' difficile da lontano conoscere nei dettagli i problemi. Donadoni è un uomo di calcio, fa l'allenatore da tanti anni a grandi livelli ed è all'altezza della situazione. Io lo confermerei perché non mi sembra che i suoi risultati siano stati negativi. Ma poi bisogna anche vedere quali sono i rapporti con la dirigenza e i tifosi".