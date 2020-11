esclusiva Longo: "Morata, Dybala e CR7? Difficile possano coesistere. Toro, ora continuità"

vedi letture

Una chiacchierata a tutto tondo con Moreno Longo, sul campionato e le novità tattiche emerse in questo avvio di stagione. "Per adesso c'è una sensazione di grande equilibrio nelle zone alte della classifica - dice a TMW - tante squadre possono ambiare a vincere lo scudetto. L'elemento nuovo mi sembra questo rispetto al passato".

Il Milan può davvero pensare di vincere lo scudetto?

"Ha avuto una crescita straordinaria. Merito di Pioli, della società e dei calciatori. Ci sono giovani che grazie ad Ibra sono progrediti notevolmente. E' chiaro che a loro non si può mettere la pressione di dover vincere per forza".

A livello tattico da quali novità è rimasto colpito?

"Il passaggio del Napoli al 4-2-3-1- Ha dimostrato di saper reggere i quattro giocatori offensivi grazie all'inserimento di un centrocampista come Bakayoko. E poi mi stupisce il Sassuolo di De Zerbi, straordinario per la pulizia del gioco".

La Juve ancora non decolla...

"Sta facendo fatica a mettere in pratica le nuove idee. Per qualsiasi allenatore e per qualsiasi progetto ci vuole tempo. Bisogna vedere quanto la Juve - che deve vincere - può aspettare".

CR7, Morata e Dybala potranno giocare insieme?

"Mi sembra difficile che possano coesistere. Andrebbe trovato un equilibrio che li possa sostenere e che vedo difficilmente realizzabile".

L'Atalanta invece cos'ha in meno e di diverso rispetto alla stagione scorsa?

Credo che in questo momento le manchi la settimana di preparazione alla gara. Oltre al metodo tattico e alla qualità dei singoli giocatori, una delle qualità dei nerazzurri è sempre stata la condizione fisica straordinaria. E per trovarla e raggiungerla è necessario allenarsi in settimana. Avendo meno possibilità di lavorarci visti i vari impegni perdi qualcosa soprattutto se poi affronti delle corazzate come il Liverpool".

Parliamo anche del Torino: la vittoria col Genoa riporta un po' di fiducia...

"Sì, è stata fondamentale per la fiducia. Quando ci si trova davanti ad un nuovo percorso c'è bisogno di punti per la serenità, salutare anche per tutto l'ambiente".

Che campionato può disputare il Toro?

"Ora deve cercare la continuità per poter lavorare serenamente. E' costruito per stare nel lotto delle squadre che si giocano l'Europa. Dispiacerebbe vederlo invischiato nella lotta salvezza".