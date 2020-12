esclusiva Longo: "Toro, domani conta l'atteggiamento. Singo sicurezza, sempre in ascesa"

Nel corso del TMW News è intervenuto Moreno Longo, ex tecnico del Torino con cui abbiamo parlato del derby della Mole in programma domani: "Per il Toro conterà l'atteggiamento di squadra. Servirà coesione, collaborazione tra i giocatori e i reparti per 95 minuti. Si affronta la Juve e bisognerà concedere poco o nulla sotto l'aspetto dell'attenzione. Sotto questo profilo il Toro non potrà mancare".

Singo lei lo ha lanciato l'anno passato: pare avere mezzi illimitati...

"Sono molto contento si stia affermando: quando l'anno scorso decidemmo di lanciarlo nonostante il momento delicato, non abbiamo esitato perchè ha sicurezza, grandi qualità e ogni giorno migliorava. E' umile e anche quest'anno sta progredendo. Devo dire che tra allenamento e partita per lui cambia poco: porta in gara le stesse prestazioni che lui fa durante la settimana in ogni seduta. E questa è una gran qualità".

