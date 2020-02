ESCLUSIVA TMW - Lopez-Brescia, Suazo: "Con Cellino ne ho viste tante..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Diego Lopez al Brescia? Sono sorpreso. Evidentemente Diego ora si sente pronto per questa nuova avventura”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Brescia David Suazo, ex attaccante del Cagliari del Presidente Cellino. “Il percorso di crescita di Diego - continua Suazo - è stato importante, a Cagliari ha fatto bei campionati e poi ha avuto degli alti e bassi come ad esempio a Palermo. In Uruguay ha vinto e vincere un campionato in Sudamerica è un traguardo importante”.

Però adesso dovrà vedersela con Cellino...

“Diego conosce il calcio italiano e il presidente: ora tocca a lui. Sembrava che con Corini, al di là dei risultati, la squadra stesse crescendo, ma io a Cagliari ho avuto talmente tanti allenatori che non mi sorprende nulla. E quando fai l’allenatore ti rendi conto che le situazioni sono diverse. Siamo vittime dei risultati, quando non arrivano c’è un po’ di malumore che porta a delle decisioni”.

Il Brescia può salvarsi?

“C’è ancora tanto tempo. Bisogna fare i punti, è tutto da giocare. Non sarà facile. Ma il Brescia può dire la sua”.

Uno sguardo ai colpi invernali: il Milan ha riabbracciato Ibra.

“Quando arriva una figura come Ibra tutti ne beneficiano. Il Milan può andare in Europa League, è in crescita. Ma sta crescendo anche il Napoli. Mi piace anche il Parma. Non sarà facile, ma il Milan può giocarsela per l’Europa”.

E il suo ex Cagliari?

“Si vede l’anima della squadra, sta resistendo. E i risultati aiutano ad avere autostima. Spero che possa andare in Europa”.

E lei, pronto a tornare in panchina?

“Ho avuto delle situazioni interessanti, il campionato non è ancora finito. Spero possa verificarsi una nuova opportunità per far vedere quello che ho imparato in questi mesi”.