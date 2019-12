ESCLUSIVA TMW - Lucchesi: “Friedkin trattenga i migliori e riporti i romani”

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale della Roma ai tempi del terzo Scudetto, parla dell’avvicendamento societario imminente in casa giallorossa. Pallotta, infatti, è vicino a cedere la sua quota di maggioranza al magnate texano Dan Friedkin e queste sono le parole dell’ex dg capitolino in esclusiva a TMW:

Che bilancio si può fare dell’era Pallotta?

“Indubbiamente ha fatto un pezzo di strada importante. Quando è arrivato Pallotta la famiglia Sensi era in difficoltà, ma non ci sono stati risultati sportivi e aziendali. Per sopperire a dei bisogni sono stati ceduti i giocatori migliori. Non c’è stata empatia con la piazza e non lo vedo come uno dei presidenti che rimarrà particolarmente nel cuore dei tifosi”.

Quale deve essere la prima mossa di Friedkin?

“Deve dare stabilità a una squadra che per necessità finanziaria ha dovuto vendere i giocatori migliori. Per poter crescere la Roma ha bisogno di trattenere i suoi talenti o poter comprare chi colmi il gap con le squadre davanti. L’auspicio è che la nuova proprietà possa dare questa stabilità con grandi e vedrei bene una valorizzazione dei volti romani che ultimamente sono usciti di scena. Si parla di campioni straordinari come Totti e De Rossi”.

Che consiglio si può dare a un presidente-proprietario distante?

“Sono contento di questi nuovi gruppi che avanzano. La visione romantica del calcio non c’è più, ormai gli imprenditori vedono la squadra come un’azienda che con il tempo dovrà dare utili. Sono molto contento di questa visione imprenditoriale. Secondo me è una tutela anche per lo sportivo”.

Credi la Roma possa fare uno step in avanti con Friedkin?

“Me lo auguro per la Roma e per il calcio in generale. Fortunatamente stanno arrivando degli stranieri in Italia. Il che vuol dire che siamo appetibili agli investitori esteri, ma cerchiamo di non farli scappare”.