esclusiva Lucchesi: "Gattuso è in crescita continua. Viola, perchè solo 6 mesi a Prandelli?"

Fabrizio Lucchesi è intervenuto al TMW news, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. E con lui sono stati analizzati vari temi. A partire dalla Roma: "Per la simpatia verso i giallorossi spero che possano essere da scudetto però è presto per dirlo, bisognerà vedere se avrà la continuità giusta, però la squadra si sta comportando molto bene".

Parlando di allenatori che pensa di Gattuso che lei ha avuto al Pisa?

"Gattuso sta crescendo in continuazione, mi piace ricordare che dicevo di lui che era riduttivo sostenere che è solo un gran lavoratore o gran motivatore. E' molto pignolo, prepara le gare in modo manicale e ha un ottimo gruppo di lavoro. Credo che possa fare addirittura meglio".

Cosa manca a Conte per far decollare l'Inter?

L'Inter manca di continuità, certi equilibri non sono andati a regime. In questo periodo non si è potuto peraltro lavorare al meglio. La Juve sta facendo fatica, il Milan viaggia bene ma ancora è difficile poter dare dei giudizi finchè non vediamo due mesi di campionato continuativo"

Inter delusione?

"Non so se si possa dire delusione. Ci si aspettava di più ma può venire fuori e la vedo con la Juve capace di lottare per il titolo"

Prandelli e la Fiorentina: scelta giusta?

"Sì, è un gran professionista e un grande uomo, non ha nessun difetto. L'unico problema è la durata del contratto: perchè solo sei mesi? Prandelli traghettatore? Mi sembra riduttivo per un tecnico di qualità come lui. Il valore di un tecnico deriva dalla sua autorevolezza e capacità ma anche dalla forza della società. Ci sono giocatori che hanno due o tre anni di contratto che possono dire: ma tra sei mesi questo allenatore va via... Altro problema: la Fiorentina per diventare di profilo alto non può programmare a due mesi. Si programma a gennaio per l'anno successivo e con quale allenatore? Sarri è interessato a mio parere ai viola per la sue radici e appartenenza. Il problema di Sarri è però fargli fare la squadra, dargli la possibilità di sviluppare un grande progetto e di avere autonomia operativa. Altrimenti i big vanno altrove"