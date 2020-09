esclusiva Lucchesi: "Roma, Friedkin si muove bene e saprà comunicare con la tifoseria"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Fabrizio Lucchesi che da esperto dg ha analizzato inzialmente la situazione della nuova Roma: "La nuova proprietà - ha detto - si sta muovendo nel modo giusto, la dirigenza si è insediata tardi e faranno certamente altre operazioni in attesa di capire il calcio in Italia. Il voto è positivo. Dzeko? La Roma perde un campione ma la squadra è in fase di rinnovamento ed è giusto pensare al futuro. Per un giudizio del mercato giallorosso bisogna comunque aspettare la fine. La nuova proprietà credo che parlerà chiaro ai tifosi e l'importante sarà dire cosa farà, magari sarà la stagione della ripartenza e va detto. Comunicare cosa vogliono fare, e il tifoso romanista sa aspettare. Fondamentale che ci sia coerenza e si vede l'obiettivo, ciò che è mancato in questi anni".